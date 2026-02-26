Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело банды из 17 женщин и трех мужчин, обманувших более 400 россиян с арендой жилья

В Екатеринбурге в скором времени состоится суд над 21 человеком, которых обвиняют в мошенничестве с арендой жилья. Группировкой руководил местный житель, ему удалось собрать команду из 17 женщин и трех мужчин. Преступление продолжалось более трех лет, сообщили представители свердловских управлений МВД и СКР сайту URA.RU .

По данным следствия, участники группы под видом оказания услуг по аренде квартир похищали деньги граждан со всей России. Всего пострадавшими признаны 412 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.

«Члены группы похищали денежные средства граждан, проживающих на территории 85 субъектов РФ, под видом оказания им услуг по аренде жилых помещений по всей территории страны», — сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел свердловского СКР Александр Сапегин.