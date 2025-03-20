Суд удовлетворил иск ГП на 4,1 млрд рублей к Корпорации развития Курской области

Ленинский районный суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании средств с экс-руководителей Корпорации развития Курской области и их субподрядчиков по делу о строительстве фортификационных сооружений. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Областное правительство полностью поддерживает позицию надзорного ведомства. Хинштейн назвал вынесенное решение абсолютно законным и справедливым.

«Изначально сумма для взыскания была заявлена в 3,2 миллиарда рублей, однако суд согласился с Генпрокуратурой, что полученные из федерального бюджета средства не были направлены на строительство оборонительных сооружений», — написал врио главы региона.

В результате сумму увеличили до 4,1 миллиарда рублей. Скорее всего, ответчики обжалуют это решение, но власти и прокуратура продолжат отстаивать прежнюю позицию.

«Все виновные должны понести справедливое наказание, а присвоенные миллиарды — вернуться в федеральный бюджет!» — подчеркнул Хинштейн.

Генпрокуратура подала иск на 3,2 миллиарда рублей в конце января. Ответчиками выступили генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, прочие должностные лица организации и восемь местных фирм.