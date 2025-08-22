Суд Удмуртии огласил приговор мужчине, который проник в чужой дом и уснул там

В Каракулинском районе вынесли вердикт по уголовному делу о незаконном проникновении в жилище. Об этом сайту izhlife.ru сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По информации надзорного ведомства, в феврале 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался по поселку и внезапно решил посетить один из домов без согласия владельцев. Через окно он попал внутрь и заснул на диване.

На следующее утро хозяйка обнаружила незваного гостя и сообщила в правоохранительные органы. Суд приговорил мужчину к полугодовым исправительным работам, при этом 10% его дохода будет удерживаться в пользу государства.