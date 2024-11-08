Суд Туапсе вынесет приговор грабителям, которые забрали у местного предпринимателя сумку с 2 млн рублей

В Туапсе пройдет суд над 43-летним и 41-летним мужчинами, которые обвиняются в похищении у местного предпринимателя сумки с крупной суммой денег. Об этом сообщала «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Злоумышленники напали на мужчину возле подъезда многоквартирного дома. Избив его, они забрали документы и сумку, в которой находилось более двух миллионов рублей.

С помощью награбленного обвиняемые решили закрыть свои долги. Материалы уголовного дела были переданы в суд.