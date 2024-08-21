Суд Саратовской области назначил 88-летней пенсионерке ограничение свободы за мошенничество

В Саратовской области суд вынес приговор 88-летней уроженке Волгоградской области, которая обманным способом похитила 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В 2000 году женщина приехала в Красноармейск, где оформила страховую пенсию по старости. При этом она не уведомила орган, что уже получает социальную выплату на территории Волгоградской области. Таким образом пенсионерке удалось присвоить крупную сумму денег.

Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на три года.

Московские производители увеличили объемы выпуска масел и пил

Чистота, единство и Родина. Как отмечают День государственного флага

«Это очень важно учитывать». Россиянам рассказали, как покупать БАД

«Это всегда плохо». Ветврач раскритиковал леопардовый окрас у пса на Патриарших прудах

Здания комплексов «Останкино» и «Бутово» получили сертификат «Клевер»

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте