Суд Саратовской области назначил 88-летней пенсионерке ограничение свободы за мошенничество

В Саратовской области суд вынес приговор 88-летней уроженке Волгоградской области, которая обманным способом похитила 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В 2000 году женщина приехала в Красноармейск, где оформила страховую пенсию по старости. При этом она не уведомила орган, что уже получает социальную выплату на территории Волгоградской области. Таким образом пенсионерке удалось присвоить крупную сумму денег.

Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на три года.