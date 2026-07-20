Суд приговорил экс-главу 27-го Центрального НИИ Минобороны к 13 годам

Савеловский суд Москвы приговорил бывшего начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрея Протасова к 13 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взяток. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На имущество Протасова также наложили арест на сумму более 25 миллионов рублей.

Суд и следствие выяснили, что научно-исследовательский институт с 2014 по 2024 год выполнял контракт по разработке и внедрению современных технологий с иностранным заказчиком. Протасов обладал полномочиями создания инициативной группы, которой установили дополнительные выплаты.

Силовики установили, что в 2020–2025 годах Протасов получил взятки за включение сотрудников института в научную группу для получения стимулирующих выплат.

Ранее главу таможенного комитета задержали во Владикавказе из-за взятки в 10 миллионов рублей.