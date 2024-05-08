Суд Петербурга вынесет приговор организаторам борделя в Пушкинском районе города | 360°

Криминал 08 мая 2024, 14:40 Суд Петербурга вынесет приговор организаторам борделя в Пушкинском районе города

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В Санкт-Петербурге пройдет суд над тремя организаторами притона, где женщины оказывали сексуальные услуги клиентам. Об этом написал «Петербургский дневник».

Сообщается, что преступники организовали незаконный бизнес в арендованной трехкомнатной квартире в Пушкинском районе города. Они переделали жилье в бар и гостиную с кожаными диванами. Всего к обслуживанию клиентов было привлечено 11 девушек, рассказало ИА «Время Н».

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Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.