Суд Петербурга отправил в колонию серийных угонщиков иномарок на 10,8 млн рублей

Трех жителей Санкт-Петербурга признали виновными в угоне двух автомобилей и использовании поддельных номерных знаков. Каждому из обвиняемых назначили по четыре года колонии общего режима, сообщает Рiter.TV со ссылкой на представителей городской прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, в декабре 2023 года фигуранты дела похитили машину Toyota RAV4 на улице Димитрова. В следующем месяце они украли Lexus RX 350 на проспекте Космонавтов.
Злоумышленники перемещались на угнанных иномарках с поддельными номерными знаками. Общий ущерб составил 10,8 миллиона рублей.
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