Суд Петербурга отправил в колонию серийных угонщиков иномарок на 10,8 млн рублей

Трех жителей Санкт-Петербурга признали виновными в угоне двух автомобилей и использовании поддельных номерных знаков. Каждому из обвиняемых назначили по четыре года колонии общего режима, сообщает Рiter.TV со ссылкой на представителей городской прокуратуры.