Суд Петербурга отправил местного жителя в колонию на 9 лет за убийство соседа

Суд Санкт-Петербурга приговорил 45-летнего мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за жестокое убийство соседа и угрозу его супруге. Об этом написал «Петроград» .

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, вечером 6 октября 2015 года мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения встретил потерпевшего у дома. Между ними произошел конфликт, после чего обвиняемый проследовал за соседом во двор. Там он подобрал металлический предмет, предположительно кусок арматуры, и нанес не менее 10 ударов по голове, шее и телу потерпевшего.

Смерть наступила мгновенно, но фигурант продолжил избиение. После расправы он написал на заднем стекле автомобиля Ford Focus, принадлежавшего семье погибшего, зловещее послание: «Ты следующая». Суд расценил это как реальную угрозу жизни вдове убитого.