Суд отправил в СИЗО обокравшую блогеров москвичку

Хамовнический суд Москвы отправил в СИЗО москвичку, похитившую деньги у блогеров под видом предоставления услуг по организации премиального отдыха. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Женщине предъявили обвинение по статье о мошенничестве, свою вину она признала. На судебном заседании Аташян возражала против меры пресечения в виде заключения под стражу и просила отправить ее под домашний арест.

Следствие считает, что женщина выдавала себя за организатора отдыха и размещала в социальных сетях информацию о возможности поездок за рубеж по рекламным контрактам на выгодных условиях.