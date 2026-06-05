Суд отправил в СИЗО обокравшую блогеров москвичку
Суд арестовал Аташян по делу об организации турпоездок для блогеров
Хамовнический суд Москвы отправил в СИЗО москвичку, похитившую деньги у блогеров под видом предоставления услуг по организации премиального отдыха. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Женщине предъявили обвинение по статье о мошенничестве, свою вину она признала. На судебном заседании Аташян возражала против меры пресечения в виде заключения под стражу и просила отправить ее под домашний арест.
Следствие считает, что женщина выдавала себя за организатора отдыха и размещала в социальных сетях информацию о возможности поездок за рубеж по рекламным контрактам на выгодных условиях.
После получения денег она перестала выходить на связь и переносила даты путешествий под различными вымышленными предлогами. Правоохранители устанавливают сумму ущерба и число пострадавших от преступных действий.
Адвокат Аташян, обвиняемой в обмане блогеров, сообщал 360.ru, что подзащитная выплачивает компенсации пострадавшим.