Суд отправил в колонию водителя, который сбил инспектора ДПС в Удмуртии

Суд огласил приговор 27-летнему жителю Граховского района, которого признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии.

Следователи установили, что 27 ноября 2024 года на автодороге Можга — Бемыж фигурант, находясь в состоянии опьянения, проигнорировал требования сотрудников ГИБДД об остановке автомобиля.

В ходе погони злоумышленник сбил инспектора ДПС, в результате правоохранитель получил различные травмы. Нарушителю назначили наказание в виде лишения свободы на три года. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима.