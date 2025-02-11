Суд отправил в колонию водителя, который сбил инспектора ДПС в Удмуртии

Суд огласил приговор 27-летнему жителю Граховского района, которого признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии.
Следователи установили, что 27 ноября 2024 года на автодороге Можга — Бемыж фигурант, находясь в состоянии опьянения, проигнорировал требования сотрудников ГИБДД об остановке автомобиля.
В ходе погони злоумышленник сбил инспектора ДПС, в результате правоохранитель получил различные травмы. Нарушителю назначили наказание в виде лишения свободы на три года. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима.
Захарова увидела в риторике генсека НАТО Рютте списание Украины в утиль
ВС России уничтожили одно из ключевых производств дронов в Киеве
Исправность более 180 тысяч газовых плит проверили в Подмосковье с начала года
Число пострадавших при атаках ВСУ Горловки возросло до 13
Задержанного за участие в мошеннической схеме племянника Варнавы арестовали
Путин впервые поговорил по телефону с главой переходного периода Сирии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте