Суд отправил дело банды «Е.Н.О.Т.» на новое рассмотрение

Второй западный окружной военный суд отменил оправдательный приговор четырем участникам организации «Единые народные общинные товарищества» («Е.Н.О.Т.») и вернул дело на рассмотрение другим судьей. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

В июне Московский гарнизонный военный суд оправдал экс-сотрудника ФСБ Александра Мрищука, Ивана Коваленко, Алексея Коновалова и Михаила Максимова по делу об организации преступного сообщества. Пятый фигурант, Олег Очеретный, получил один год заключения за угрозу убийством, но не понес наказания из-за истечения срока давности.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на приговор членам „Е.Н.О.Т.“ <…>. Он постановил приговор первой инстанции отменить, направить дело обратно в Московский окружной военный суд на новое рассмотрение с участием другого судьи», — сказал собеседник агентства.

Прокуратура настаивала на том, что Мрищук вместе с другим офицером ФСБ Антоном Барякшевым создали банду и в декабре 2016 года вместе с подельниками под видом оперативных действий напали на владельца склада в Москве. В 2022 году суд приговорил Барякшева к шести годам колонии за кражу и грабеж.

В Саратовской области правоохранители заподозрили вуз в участии в преступной схеме для зачисления иностранцев. Университет в течение восьми лет отдал частной компании 7,3 миллиона рублей.