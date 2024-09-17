Суд отобрал присяжных по делу о покушении на мурманского губернатора

Апатитский суд Мурманской области отобрал присяжных по делу о покушении на губернатора Андрея Чибиса и уже 18 сентября начнет рассматривать его по существу. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Сегодня удалось сформировать коллегию: шесть основных заседателей (трое мужчин и три женщины) и шесть запасных», — сообщил адвокат обвиняемого Александр Москаленко.

Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля в Апатитах. Когда губернатор вышел со встречи с жителями в местном доме культуры и направился к служебной машине, к нему подошел мужчина и ударил ножом, после чего попытался сбежать, но его подстрелила и задержала охрана. Обвиняемый уже был ранее судим, а на допросе заявил, что напасть на Чибиса ему велел голос в голове.

Губернатор быстро пошел на поправку и спустя две недели уже вернулся на работу.