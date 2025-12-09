Суд отклонил апелляции организаторов смертельных прогулок по коллекторам Москвы

Приговор гендиректору компании «Спутник» Александру Киму и диггеру Никите Дубасу, организовавшим смертельную экскурсию в московский коллектор, вступил в силу, их апелляционные жалобы отклонили. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В апреле Мещанский районный суд приговорил Дубаса к 8,5, а Кима к 5,5 года колонии общего режима за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, частично удовлетворили гражданские иски потерпевших.

В августе 2023 года семеро туристов и гид, в том числе трое подростков, погибли во время нелегальной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки. Из-за сильного дождя уровень воды резко поднялся, и экскурсанты захлебнулись и утонули.