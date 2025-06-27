Суд отказал владельцу компании «Оптима» в условно-досрочном освобождении

Люблинский районный суд Москвы отказал основателю и владельцу компании «Оптима» Альберту Худояну в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Бизнесмена задержали в 2019 году. По данным следствия, он похитил у одной из компаний три земельных участка. Общую стоимость ущерба оценили в два миллиарда рублей. Вину предприниматель не признал, заявив, что его задержание связано с рейдерским захватом его компании.

В 2021 году Худояна приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц. После апелляции срок увеличился еще на два года.

Прошлой весной бизнесмену предъявили новое обвинение, вменив еще два мошеннических эпизода.