Суд оставил в силе приговор ветерану «Альфы» Чукаеву
Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу ветерана «Альфы» Чукаева
Верховный суд России оставил без изменений приговор бывшему бойцу спецназа ФСБ «Альфа» Борису Чукаеву, осужденному на 18 лет колонии за убийства и покушения на предпринимателей. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.
«Суд отклонил кассационную жалобу Чукаева», — сказали в суде.
Московский городской суд приговорил Чукаева к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кассационную жалобу бывшего спецназовца рассматривали почти пять часов. Заседание прошло в открытом режиме.
Осенью 2022 года суд признал Чукаева виновным в убийстве владельца люберецкого рынка Ильи Дворкина и его водителя в ноябре 2008 года.
Чукаева арестовали вместе с соучастниками — ветераном спецназа ФСБ «Альфа» Александром Чукановым и специалистом по стратегическому планированию компании «Авуар дельта» Андреем Воскресенским в 2019 году. Их обвинили в похищениях и убийствах бизнесменов в начале 2000-х годов.
Подельники Чукаева до суда не дожили. Чуканов умер в СИЗО от коронавирусной инфекции, а Воскресенский — от острой сердечной недостаточности, когда подрался в изоляторе с сокамерником.
В начале ноября СК России завершил расследование по делу «оборотней в погонах», убивавших и похищавших людей с 1998 по 2023 год.