Суд оставил в силе приговор ветерану «Альфы» Чукаеву

Верховный суд России оставил без изменений приговор бывшему бойцу спецназа ФСБ «Альфа» Борису Чукаеву, осужденному на 18 лет колонии за убийства и покушения на предпринимателей. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Суд отклонил кассационную жалобу Чукаева», — сказали в суде.

Московский городской суд приговорил Чукаева к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кассационную жалобу бывшего спецназовца рассматривали почти пять часов. Заседание прошло в открытом режиме.

Осенью 2022 года суд признал Чукаева виновным в убийстве владельца люберецкого рынка Ильи Дворкина и его водителя в ноябре 2008 года.

Чукаева арестовали вместе с соучастниками — ветераном спецназа ФСБ «Альфа» Александром Чукановым и специалистом по стратегическому планированию компании «Авуар дельта» Андреем Воскресенским в 2019 году. Их обвинили в похищениях и убийствах бизнесменов в начале 2000-х годов.

Подельники Чукаева до суда не дожили. Чуканов умер в СИЗО от коронавирусной инфекции, а Воскресенский — от острой сердечной недостаточности, когда подрался в изоляторе с сокамерником.

В начале ноября СК России завершил расследование по делу «оборотней в погонах», убивавших и похищавших людей с 1998 по 2023 год.