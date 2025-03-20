Суд назначил наказание участникам драки у «Пятерочки» на востоке Москвы

Измайловский районный суд Москвы привлек к ответственности участников драки около магазина «Пятерочка» на востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы.

В деле фигурировало пять участников, их обвинили по статье о мелком хулиганстве. Троим из них назначили наказание в виде ареста на семь суток. Двоих фигурантов приговорили к пяти суткам административного ареста.

По версии суда, фигуранты дела нарушали общественный порядок около магазина «Пятерочка». Они кричали, размахивали руками и конфликтовали с прохожими, а на просьбы прекратить безобразия никак не реагировали.

Ранее в Нижнем Тагиле задержали девятерых человек, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений. Фигуранты провоцировали конфликты с другими участниками аварий и нарушали общественный порядок на улицах города.