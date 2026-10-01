Суд назначил курганцу почти девять лет колонии за торговлю правами тракториста

Ирбитский районный суд приговорил жителя Курганской области к восьми годам и десяти месяцам колонии строгого режима за продажу удостоверений тракториста-машиниста. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.

Следствие установило, что с 2020 по 2023 год мужчина с сообщниками продавал права без обучения и экзаменов за 15–30 тысяч рублей. Всего выявлено более 70 случаев незаконной выдачи документов жителям Свердловской, Тюменской и Курганской областей. Осужденному также назначен штраф в 1,2 миллиона рублей.

По делу осудили еще двоих соучастников: экс-главу автошколы из поселка Каргаполье и 66-летнего свердловчанина. Женщина получила восемь лет и три месяца лишения свободы со штрафом в миллион рублей с отсрочкой до 14-летия ребенка. Третьему фигуранту назначили семь лет и десять месяцев условно и штраф в 300 тысяч рублей.