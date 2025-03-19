Суд над экс-губернатором Севастополя Овсянниковым начался в Лондоне

Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова будут судить в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима. Об этом сообщил Bloomberg .

Кроме Овсянникова, фигурантами дела стали его жена и брат, все трое не признают себя виновными, уточнило агентство.

Бывшего чиновника обвинили в нарушении санкционного режима и отмывании денег. По версии следствия, он потратил 54 тысячи фунтов (более 5,1 миллиона рублей) на покупку автомобиля Mercedes Benz.

Также семья оплачивала обучение детей в частной школе. Все эти операции экс-губернатор Севастополя совершал будучи включенным в санкционные списки Европейского союза в 2017 году и Великобритании в декабре 2020 года.

Спустя несколько лет, несмотря на действующие санкции, в январе 2023 года он получил британский паспорт.

Овсянникова задержали в конце января 2024 года в его лондонском доме. Спустя месяц его освободили под залог. Экс-чиновника обязали сдать властям российский и британский паспорта, оставаться дома с 21:00 до 05:00, носить электронный браслет, каждый день отмечаться в полицейском участке района Брикстон в Лондоне.

Российское посольство в Лондоне потребовало объяснений от британского МИД.