Суд над экс-губернатором Севастополя Овсянниковым начался в Лондоне
Bloomberg: в Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя
Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова будут судить в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима. Об этом сообщил Bloomberg.
Кроме Овсянникова, фигурантами дела стали его жена и брат, все трое не признают себя виновными, уточнило агентство.
Бывшего чиновника обвинили в нарушении санкционного режима и отмывании денег. По версии следствия, он потратил 54 тысячи фунтов (более 5,1 миллиона рублей) на покупку автомобиля Mercedes Benz.
Также семья оплачивала обучение детей в частной школе. Все эти операции экс-губернатор Севастополя совершал будучи включенным в санкционные списки Европейского союза в 2017 году и Великобритании в декабре 2020 года.
Спустя несколько лет, несмотря на действующие санкции, в январе 2023 года он получил британский паспорт.
Овсянникова задержали в конце января 2024 года в его лондонском доме. Спустя месяц его освободили под залог. Экс-чиновника обязали сдать властям российский и британский паспорта, оставаться дома с 21:00 до 05:00, носить электронный браслет, каждый день отмечаться в полицейском участке района Брикстон в Лондоне.
Российское посольство в Лондоне потребовало объяснений от британского МИД.