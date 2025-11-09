Суд конфисковал авто у пьяного водителя в Гатчине

Суд вынес решение по делу о пьяном вождении с конфискацией автомобиля в Гатчине. Местного жителя признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения после ранее назначенного административного наказания. Об этом сообщил сайт gazeta.spb со ссылкой на Гатчинскую городскую прокуратуру.

Правоохранители установили, что в октябре 2024 года 39-летний фигурант, ранее лишенный водительских прав за нетрезвое вождение, снова сел за руль своего автомобиля без соответствующих документов. Сотрудники ДПС остановили его машину, но мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Суд назначил виновному штраф в размере 200 тысяч рублей и лишил его права управлять транспортными средствами на два года. Автомобиль осужденного конфисковали в пользу государства.