Суд Дзержинска назначил 9,5 года колонии обвиняемой в убийстве знакомого

Жительницу Дзержинска признали виновной в убийстве приятеля. Подсудимой назначили наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителей регионального СКР.
Следователи установили, что в августе 2024 года обвиняемая поссорилась со знакомым. Женщина ударила приятеля ножом не менее девяти раз. Травмы оказались смертельными, мужчина скончался на месте происшествия.
Фигурантка дела полностью признала вину. Она будет отбывать срок в колонии общего режима.
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