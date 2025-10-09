Суд арестовал жительницу Тосно, заказавшую убийство мужа за 20 тысяч рублей

Жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела о заказном убийстве мужа. За устранение супруга женщина заплатила 20 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По информации ведомства, Тосненский городской суд поддержал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для 56-летней жительницы. Женщину обвинили в покушение на приготовление к убийству по найму.

По версии следствия, в период с 1 августа по 11 сентября 2025 года задержанная искала исполнителя, чтобы «ликвидировать» мужа. Она предложила киллеру 20 тысяч рублей. В качестве доказательства преступница хотела получить фото трупа. Однако исполнитель рассказал о ее намерениях правоохранительным органам.

Сотрудники полиции задержали женщину во время встречи, на которой она и исполнитель должны были обсудить детали якобы уже совершенного преступления.