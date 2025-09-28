Суд арестовал третьего обвиняемого в массовом отравлении спиртным в Ленобласти

В Ленинградской области арестовали третьего причастного к массовому отравлению суррогатным алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Сланцевская городская прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения для 54-летнего местного жителя.

«Он обвиняется в закупке, перевозке и сбыте суррогатного алкоголя на территории района, от которого наступила смерть ряда жителей», — уточнили в ведомстве.

Мужчину отправили под стражу до 24 ноября.

Ранее в прокуратуре отметили, что в рамках дела задержали уже 14 человек и изъяли свыше 1300 литров паленого алкоголя.