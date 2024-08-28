Суд арестовал Porsche фигуранта по делу о взятке Иванову

В Москве суд арестовал автомобиль Porsche Cayenne соучредителя компании «ОлимСитиСтрой» Александра Фомина, являющегося фигурантом дела о взятках экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Материалы дела оказались в распоряжении РИА «Новости» .

Стоимость премиального автомобиля 2018 года сейчас составляет от семи до девяти миллионов рублей. Агентство отметила, что, согласно сервису Avtoface, инициалы и дата рождения владельца страхового полиса иномарки совпали с данными Фомина.

Ограничения на машину наложили 14 мая, как уточнили в ГИБДД. Басманный суд вынес постановление о наложении ареста на имущество от 6 мая.

До этого судом были арестованы люксовые автомобили Иванова — Mercedes-Benz V-класса и Chevrolet Suburban, а также спортивный мотоцикл MV Agusta. Последний Иванов переоформил на отца в 2022 году.

Ранее адвокаты обвиняемого в получении взятки бывшего замминистра обороны Иванова заявили в суде, что последний сдал в отдел кадров свои загранпаспорта. По их словам, он также находится под санкциями, поэтому не покинет страну.