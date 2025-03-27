Суд арестовал имущество курьера по делу о взрыве машины экс-офицера СБУ

Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество курьера Ивана Паскаря, доставившего посылку с компонентами бомбы для покушения на бывшего полковника СБУ Владимира Прозорова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество фигуранта.

Замоскворецкий суд столицы ранее продлил арест Паскаря до 12 апреля. В рамках уголовного дела арестовали пять человек, двое — заочно, они находятся в международном розыске.

Следствие установило, что в марте 2024 года украинский агент Владимир Головченко прибыл в Россию и получил компоненты взрывного устройства, которым заминировал автомобиль Прозорова Toyota Land Cruiser в Москве. В апреле бомба сработала у дома на Коровинском шоссе, Прозоров сильно не пострадал.

В рамках дела силовики задержали курьера Паскаря и сообщника Головченко Ростислава Журавлева. Следствие считает, что Паскарь получил в Литве посылку с компонентами взрывного устройства, закамуфлированные в средства по уходу за волосами и инструменты для маникюра, после чего доставил их в Москву.