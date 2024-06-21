Студентов Росунимеда отправили под домашний арест по делу о зачете за взятки

Суд отправил под домашний арест 4 студентов Росунимеда по делу о взятках

Бутырский суд Москвы избрал меру пресечения нескольким студентам Российского университета медицины (Росунимед) по делу о зачетах за взятки. Согласно вынесенным постановлениям до 18 августа молодые люди пробудут под домашним арестом, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Студентов Рачу Саркисяна, Халила Бабаева, Муслима Муслимова и Махача Булбова обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, Саркисян вступил в преступный сговор с другими лицами, чтобы не сдавать зачет, а просто купить его без оценки знаний.

На сайте Росунимеда, где учатся студенты, указано, что вуз является одним из ведущих медицинских университетов страны. До декабря 2023 года учебное заведение носило название Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (МГМСУ).

По информации источника Telegram-канала Baza, в минувший четверг по делу о взятках в полицию доставили доцента одного из кафедр вуза.

Два года назад двое студентов собрали с других учащихся деньги «на экзамены», пояснил собеседник Baza. Однако сдали его не все, после чего родственники одного из студентов написали заявление о мошенничестве.

В общей сложности по делу о взятках в университете, по данным Baza, задержали около 30 человек.