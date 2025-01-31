Студентку из Омска задержали с крупной партией наркотиков
В Омске полиция задержала 17-летнюю студентку с крупной партией наркотиков. У девушки при себе было 502 грамма эфедрона. Об этом сообщил сайт gorod55.ru.
Следствие выяснило, что студентке через интернет сообщали информацию, откуда нужно было забирать наркотики. Она фасовала их в мелкие пакеты и прятала в тайниках.
Девушка переехала в Омск, чтобы учиться в колледже. В какой-то момент она бросила учебное заведение и начала работать в наркобизнесе. Теперь ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.
Расследование дела продолжается.
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