Студентку из Омска задержали с крупной партией наркотиков

В Омске полиция задержала 17-летнюю студентку с крупной партией наркотиков. У девушки при себе было 502 грамма эфедрона. Об этом сообщил сайт gorod55.ru .

Следствие выяснило, что студентке через интернет сообщали информацию, откуда нужно было забирать наркотики. Она фасовала их в мелкие пакеты и прятала в тайниках.

Девушка переехала в Омск, чтобы учиться в колледже. В какой-то момент она бросила учебное заведение и начала работать в наркобизнесе. Теперь ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Расследование дела продолжается.