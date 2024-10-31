Студента приговорили к 16 годам за попытку поджога военкомата в Москве

Суд в Москве приговорил к 16 годам студента за попытку поджога военкомата

Второй западный окружной военный суд в Москве вынес приговор студенту Ибрагиму Оруджеву за подготовку к поджогу военкомата. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба инстанции.

«Оруджеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы», — заявили в суде.

Первые три года фигурант будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Сторона обвинения запрашивала для студента 18 лет колонии.

В июне этого года 10 лет колонии общего режима получила жительница Санкт-Петербурга, поджегшая дверь военкомата у станции метро «Лесная». Она демонстрировала свои действия по видеозвонку некоему куратору.