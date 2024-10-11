Студента омского техникума поймали с крупной партией наркотиков

В Омске сотрудники правоохранительных органов задержали студента техникума с крупной партией наркотиков. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на ГУ МВД региона.

В рюкзаке молодого человека нашли сверток массой 925 граммов. Он попался, когда он выходил из леса недалеко от Сыропятского тракта. Также полицейские выяснили пять мест закладок, откуда изъяли более полукилограмма наркотиков.

Парень выполнял роль курьера, получая задания через мессенджер и отчитываясь о своей работе. Оптовые партии он фасовал в съемной квартире. В отношении него возбуждено шесть уголовных дел, и он находится под арестом.