Студент из Кузбасса ранил одногруппника ножом из-за травли

В Кемерове произошло серьезное происшествие: студент Сибирского политехнического техникума ударил одногруппника ножом в шею, в результате чего пострадавший получил колото-резаную рану. Эту информацию сайту «Сибдепо» сообщил пресс-центр судов Кузбасса, ссылаясь на данные Кировского районного суда.

Согласно свидетельствам очевидцев, опубликованным в социальных сетях, конфликт разгорелся из-за травли — один из студентов постоянно оскорблял другого, и тот в итоге не выдержал. В министерстве образования Кузбасса заявили, что держат ситуацию под контролем.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Фигуранта заключили под стражу до 7 июня.