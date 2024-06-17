Стороннику украинских националистов вынесли приговор в Хакасии

Жителю Абакана дали 4 года ИК строгого режима за призывы к терактам

В Хакасии вынесли приговор 18-летнему стороннику украинской националистической организации. Молодого человека признали виновным в публичных призывах к терактам и оправдании терроризма, сообщили в региональном ГСУ СК РФ .

В январе прошлого года фигурант дела, которое возбудили на основе материалов УФСБ Хакасии, размещал в мессенджере призывы участвовать в работе запрещенной в России террористической организации, а также оказывать ей содействие и поддержку.

Кроме того, следствие и суд установили, что ранее юноша создал в Новороссийске организованную группу, чтобы заниматься экстремистской деятельностью. Своих сторонников он объединил на почве идеологии.

Первый Восточный окружной военный суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.