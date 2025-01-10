Стало известно, когда суд огласит приговор адвокатам Навального

Суд во Владимирской области огласит приговор трем адвокатам Алексея Навального 17 января. Об этом РИА «Новости» сообщили в Петушинском суде.

«Оглашение приговора назначено на 17 января», — сказали в суде.

Игоря Сергунина*, Алексея Липцера* и Вадима Кобзева* обвиняют по статье об участии в экстремистском сообществе. Их арестовали в октябре 2023 года. Заседание по делу мужчин пройдет в закрытом режиме.

По версии следствия, адвокаты, «используя свой статус», передавали из колонии письма Навального его соратникам. Обвинение считает, что с их помощью блогер продолжал осуществлять функции руководителя экстремистского сообщества. Прокурор попросил приговорить обвиняемых к срокам от 5,5 года до 5 лет 11 месяцев.

Ранее в России объявили в розыск адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову. Она заявила, что уехала с дочерью заграницу. В январе 2024 года женщина в соцсетях сообщила, что СК заочно обвинил ее по статье об участии в экстремистском сообществе.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов.