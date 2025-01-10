Стало известно, когда суд огласит приговор адвокатам Навального
Суд огласит приговор адвокатам Навального 17 января
Суд во Владимирской области огласит приговор трем адвокатам Алексея Навального 17 января. Об этом РИА «Новости» сообщили в Петушинском суде.
«Оглашение приговора назначено на 17 января», — сказали в суде.
Игоря Сергунина*, Алексея Липцера* и Вадима Кобзева* обвиняют по статье об участии в экстремистском сообществе. Их арестовали в октябре 2023 года. Заседание по делу мужчин пройдет в закрытом режиме.
По версии следствия, адвокаты, «используя свой статус», передавали из колонии письма Навального его соратникам. Обвинение считает, что с их помощью блогер продолжал осуществлять функции руководителя экстремистского сообщества. Прокурор попросил приговорить обвиняемых к срокам от 5,5 года до 5 лет 11 месяцев.
Ранее в России объявили в розыск адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову. Она заявила, что уехала с дочерью заграницу. В январе 2024 года женщина в соцсетях сообщила, что СК заочно обвинил ее по статье об участии в экстремистском сообществе.
*Внесены в перечень террористов и экстремистов.