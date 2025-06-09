Стали известны подробности о подготовке подрыва на предприятии ОПК в Москве

Силовики задержали мужчин, которые планировали диверсии на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Москве. Об этом со ссылкой на заявления Центра общественных связей ФСБ России сообщил ТАСС .

По версии следствия, россияне 1987 и 1999 годов рождения с помощью мессенджера Telegram связались с представителями украинской террористической организации. По заданию кураторов они устроились на работу на столичный завод, в котором сфотографировали ключевые объекты и передали эти данные представителям Украины.

После этого они изъяли из тайников компоненты и собрали самодельные взрывные устройства. Сотрудники ФСБ задержали их в момент проноса самодельных взрывных устройств на территорию ОПК.

«Агент Киева признался, что готовил подрыв двух замаскированных под пауэрбанк бомб на оборонном заводе Московского региона», — уточнили в ведомстве.

Во время допроса оба мужчины признали свою вину. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям о покушении на диверсию и незаконном приобретении взрывчатых веществ.