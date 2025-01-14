Стали известны детали покушения на депутата в Саратове

С подростком, который готовил покушение с молотком, связались спецслужбы Украины. Они курировали действия несовершеннолетнего, сообщил депутат Саратовской областной думы Александр Янклович в Telegram-канале «Твои герои, Саратов! ZOV».

По его словам, исполнитель тщательно занимался подготовкой и успел получить небольшое вознаграждение. Подросток несколько дней следил за депутатом и его домом.

Однако в день покушения 16-летний юноша не смог довести свой преступный умысел до конца, потому что Янклович с семьей уехал в храм. Злоумышленника с участка прогнала собака.

Парламентарий связал готовящееся на него покушение со своей волонтерской деятельностью, так как он помогал бойцам в зоне СВО. Он также пожалел парня, которого, вероятно, сбили с пути кураторы с Украины.

Ранее в Саратове задержали подростка, который по заказу неизвестных планировал убить депутата. Уголовное дело завели по двум статьям. Сейчас молодой человек находится под стражей.