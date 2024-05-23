Стала известна сумма взятки арестованному замначальника УФСИН Подмосковья

Замначальника УФСИН России по Подмосковью Владимира Талаева заподозрили в получени взятки на сумму 800 тысяч рублей от поставщика молочной продукции. Об этом сообщила старший помощник областного главка СК Ольга Врадий.

Она уточнила РИА «Новости», что Талаеву предъявили обвинение в получении взятки. Врадий сообщила, что трем коммерсантам вменили дачу взятки и посредничество. Деньги за покровительство передавал представитель компании, которая снабжала исправительные учреждения молочной продукцией.

«По данным следствия, летом 2023 года обвиняемый, занимая должность замначальника УФСИН России по Московской области, получил взятку в размере более 800 тысяч рублей», — сообщила она.

Тверской суд Москвы отправил Талаева под стражу до 20 июля. Уголовное дело возбудили по части пятой статьи 290 УК России «Получение взятки в крупном размере». Чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы.