Стала известна причина бунта в колонии в Иркутской области | 360°

Криминал 06 мая 2024, 08:44 Стала известна причина бунта в колонии в Иркутской области Lenta.ru: заключенные ИК-15 в Иркутской области бунтовали из-за условий труда РИА «Новости»

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Причиной бунта заключенных в исправительной колонии № 15 в Ангарске в 2020 году стали тяжелые условия труда. Об этом сообщила Lenta.ru.

По информации источника издания, за добычу одного кубометра заключенные получали всего 0,4 копейки при рыночной стоимости в 2,1 тысячи рублей. Недовольство таким положением дел привело к вспышке гнева и бунту.

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«Причиной бунта в ангарской ИК-15 стали не противоправные отношения или пытки. Осужденных годами вынуждали на рабских условиях выкладываться по полной. Просто у зэков кончилось терпение», — сообщил источник.

Сотни заключенных в апреле 2020 года отказались работать и устроили пожар на промзоне в колонии. Позднее суд вынес новые приговоры 15 заключенным, которых признали зачинщиками конфликта.

В результате пожара в колонии сгорели хозяйственные помещения, свинарник и лесопилка.