Ссора родственников в Саратове обернулась уголовным делом

Следователи из Саратова возбудили уголовное дело после конфликта между родственниками. Об этом сообщил сайт «СарИнформ» со ссылкой на представителей регионального УМВД России.

По данным ведомства, 13 января 36-летний мужчина с сестрой приехал в гости к матери и 62-летнему отчиму, проживавшим на улице генерала Захарова. После совместного застолья между мужчинами вспыхнула ссора — пасынок несколько раз ударил отчима кулаком по голове.

Пострадавший обратился к врачам и в полицию. Агрессора задержали, возбудив уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ранее задержанный не имел проблем с законом, теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.