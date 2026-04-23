Срезала браслет и ушла. Экс-чиновница нарушила домашний арест и пошла давить на подельницу

В Красноярске бывшая чиновница мэрии, обвиняемая в мошенничестве с землей, срезала электронный браслет для домашнего ареста и попыталась уговорить подельницу изменить показания. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, женщина и ее сообщница незаконно перевели земельный участок площадью 660 квадратных метров в СНТ «Ручеек» из муниципальной собственности в частную. Фигуранток заключили под домашний арест. Однако одну из них это не удержало.

«Она просто перерезала ремень электронного браслета — того самого, который следит за передвижением, — и ушла из дома. А потом попыталась надавить на подельницу и ее дочь: уговаривала изменить показания», — рассказали в прокуратуре.

Суд ужесточил меру и заменил домашний арест на СИЗО, где она пробудет до 16 мая 2026 года.

В 2023 году экс-министр региона тоже нарушил условия ареста, передав свои показания другому фигуранту. Правоохранители так же постановили сменить дом на изолятор.