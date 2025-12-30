Спровоцировавший отравление 37 россиян слесарь избежал тюрьмы

Приговор в два года принудительных работ с удержанием 10% ежемесячного заработка получил слесарь ремонтно-технологических установок одной из организаций Краснослободска. Как сообщила пресс-служба мордовского СК, подсудимый спровоцировал отравление 37 жителей из-за нарушения техники безопасности.

В ведомстве уточнили, что в сентябре 2023 года слесарь во время заправки хранилища химическим веществом, которое придает природному газу специфический запах, решил ускорить процесс, что привело к утечке. В результате с симптомами отравления к врачам обратились 37 горожан.

Против слесаря завели уголовное дело за нарушение правил обращения c экологически опасными веществами, повлекшее причинение вреда здоровью человека.

Проведенная криминалистами экспертиза установила прямую связь действий подсудимого с массовым отравлением жителей. Суд признал слесаря виновным и назначил два года принудительных работ с удержанием части зарплаты.

От утечки одоранта с неприятным запахом в основном пострадали студенты медицинского колледжа Краснослободска. По словам горожан, ядовитые пары тогда окутали весь город.