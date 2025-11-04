Спрятавшую в диван труп убитой дочери в квартире Челябинска россиянку задержали

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве пятилетней дочери в Челябинске

Труп пятилетней девочки с ножевыми ранениями нашла хозяйка сдаваемой посуточно квартиры в Челябинске. По подозрению в убийстве криминалисты задержали мать ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета

В ведомстве уточнили, что подозреваемая — уроженка Башкирии, посуточно снимала квартиру начиная с сентября. Но в начале ноября арендаторша объявила, что съезжает.

Владелица недвижимости в ходе осмотра помещения в минувший понедельник, 3 ноября, нашла в диване труп ребенка.

Криминалисты завели уголовное дело об убийстве малолетнего. Подозреваемую в убийстве мать полицейские задержали в Башкирии и доставили к следователям для допроса. В ближайшее время они подадут ходатайство в суд об аресте задержанной.

