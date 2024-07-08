Спор пьяных фермеров о размерах влагалищ жен закончился поножовщиной в Таиланде

В Таиланде фермеры устроили драку с поножовщиной. Конфликт разгорелся после спора о размерах влагалищ их жен, сообщили журналисты The Thaiger .

По данным издания, вечером 4 июля полицейским поступило сообщение о повздоривших пьяных сотрудниках утиной фермы в провинции Чаченгсау.

Приехав на вызов, правоохранители увидели 48-летнего рабочего Найяна, у которого было почти отрезано ухо, а на руке сильный порез. Пострадавшего сразу же увезли в больницу.

Полицейские выяснили, что на него напал 35-летний коллега Нонг из Лаоса. После рабочей смены фермеры выпивали и разговаривали о своих женах. В какой-то момент они решили выяснить, влагалище чьей супруги больше. В итоге беседа переросла в потасовку, и Нонг набросился на Найяну с ножом. Лаосец скрылся с места преступления, его объявили в розыск.

Ранее в Краснодарском крае во время застолья между двумя соседями произошел конфликт. Хозяин дома перерезал горло гостю из ревности.