Спиленная ель обернулась уголовным делом для жителя Свердловской области

Садовод из Верхней Пышмы попал под статью из-за дерева, растущего за его забором. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу судов Свердловской области.

Ель отбрасывала густую тень на огород, что отрицательно сказывалось на урожайности. В результате владелец участка решил спилить мешающее растение.

Впоследствии выяснилось, что земля за пределами забора находилась в ведении Березовского лесничества, и собственник действовал незаконно. Сумму ущерба оценили в 194 тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Фигуранту назначили условное наказание сроком на один год.