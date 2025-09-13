Спиленная ель обернулась уголовным делом для жителя Свердловской области
Садовод из Верхней Пышмы попал под статью из-за дерева, растущего за его забором. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу судов Свердловской области.
Ель отбрасывала густую тень на огород, что отрицательно сказывалось на урожайности. В результате владелец участка решил спилить мешающее растение.
Впоследствии выяснилось, что земля за пределами забора находилась в ведении Березовского лесничества, и собственник действовал незаконно. Сумму ущерба оценили в 194 тысячи рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Фигуранту назначили условное наказание сроком на один год.
