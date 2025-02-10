Спекулянтов бриллиантами задержали в Санкт-Петербурге

Shot: в Петербурге незаконно продали более 400 бриллиантов на 5,5 млн руб

Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге задержали спекулянтов бриллиантами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника, трое подозреваемых Тигран Б., Вахрам С. и Арсен А. 8 февраля прилетели в Петербург, чтобы посетить ювелирную выставку JUNWEX в ЭкспорФоруме.

Там на одном из стендов они незаконно продали партию из более чем 400 бриллиантов на 5,5 миллиона рублей.

Силовики изъяли у подозреваемых 450 бриллиантов, более 15 тысяч долларов и 740 тысяч рублей, ноутбук и мобильные телефоны. Следователи завели уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных камней, им грозит до пяти лет колонии со штрафом до 500 тысяч рублей.

В конце января контрабандисток с золотыми цепями задержали в аэропорту Грозного. Женщинам грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до миллиона рублей.