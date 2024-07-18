Сотрудница нижегородского банка отдала мошенникам почти 5 миллионов рублей
Телефонные мошенники смогли обмануть сотрудницу банка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Женщине позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка. Они убедили ее взять кредит, а потом добавить к нему и свои сбережения.
Всю сумму, более 4,8 миллиона рублей, женщина перевела на «безопасные счета». Только после этого она поняла, что стала жертвой аферистов. Возбуждено уголовное дело.
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