Сотрудница банка украла более миллиона рублей у клиентов в Кузбассе

Суд Кемеровской области огласил приговор сотруднице банка, которая похитила крупную сумму у клиентов организации. Злоупотребление служебным положением произошло в Яшкинском муниципальном округе. Об этом сообщил «Сибдепо» со ссылкой на Объединенный пресс-центр судов региона.

По данным следствия, обвиняемая изготавливала поддельные платежные поручения. Это позволяло ей красть средства со счетов клиентов и переводить на расчетный счет своего знакомого. Мужчина снимал деньги и передавал злоумышленнице.

От действий сотрудницы банка пострадали пятеро пенсионеров, получавших небольшие пенсии. Других источников дохода у них не было. Общая сумма ущерба превысила один миллион рублей.

Суд учел наличие у женщины несовершеннолетнего ребенка и то, что она добровольно возместила ущерб. В результате фигурантку приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, ее также обязали выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.