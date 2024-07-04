Сотрудников ростовского СИЗО не уволили после ЧП с заложниками

Сотрудников ростовского СИЗО не уволили после инцидента с захватом заложников

Руководство ФСИН не уволило ни одного сотрудника СИЗО в Ростове-на-Дону после ЧП с захватом заложников. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.

В середине июня в СИЗО-1 несколько обвиняемых захватили в плен двух сотрудников учреждения. Позднее большинство преступников уничтожили, один из них выжил. Попавших в заложники сотрудников освободили, Следком по факту ЧП завел уголовное дело.

«После 16 июня ни одного сотрудника из СИЗО-1 не уволили отрицательным мотивам. Появившиеся в Сети сведения об увольнении четырех сотрудников изолятора не соответствуют действительности», — отметил источник.

Ранее аналитик Станислав Веселов предположил, что причинами произошедшего в ростовском СИЗО стали халатность и слабый контроль. По его словам, у преступников было до полугода на подготовку акции.