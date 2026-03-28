Сотрудники тюменской таможни пресекли с начала года несанкционированный вывоз валюты на 14 млн рублей

С начала года сотрудники тюменской таможни пресекли несколько попыток незаконного вывоза валюты из России, изъяв более 14 миллионов рублей. Об этом сообщил nashgorod.ru .

Среди наиболее резонансных случаев — два происшествия на рейсе Тюмень — Худжанд. У одного из пассажиров обнаружили 2,5 миллиона рублей (около 23 тысяч долларов), а у другой женщины — 5,6 миллиона рублей. Россиянка пыталась провезти деньги в специальном поясе с карманами.

Все незадекларированные средства изъяты, в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела.