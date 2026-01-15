Сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, подозреваемого в ограблении продавца в Петербурге

Сотрудники Росгвардии задержали во Фрунзенском районе 27-летнего рецидивиста, подозреваемого в ограблении. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
По предварительным данным, мужчина зашел в магазин на Будапештской улице, схватил мобильный телефон продавца и стремительно покинул место преступления. Потерпевший оперативно обратился за помощью к патрулю.
Специалисты быстро задержали подозреваемого. Гражданина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
