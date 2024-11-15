Сотрудники ФСБ задержали в Пензенской области двух закладчиков
В Пензенской области по подозрению в крупном наркосбыте задержали двух человек. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ региона.
Уточняется, что задержанным 22 и 27 лет. Предположительно, они прятали наркотики в специальных тайниках-закладках, чтобы потом продавать в интернете.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, правоохранители ищут их предполагаемых сообщников.
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