Сотрудники ФСБ задержали в Пензенской области двух закладчиков

В Пензенской области по подозрению в крупном наркосбыте задержали двух человек. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ региона.

Уточняется, что задержанным 22 и 27 лет. Предположительно, они прятали наркотики в специальных тайниках-закладках, чтобы потом продавать в интернете.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, правоохранители ищут их предполагаемых сообщников.

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