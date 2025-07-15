Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Нижегородской области

Сотрудники Управления ФСБ России по Нижегородской области пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству наркотиков. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По опубликованным данным, оперативники обнаружили и изъяли более семи килограммов синтетических наркотических веществ, а также свыше трехсот литров химреактивов и оборудования, предназначенного для производства и упаковки наркотиков.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в особо крупном размере. Расследование преступления продолжается.